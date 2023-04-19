Курское «Динамо» проиграло на старте финальной серии Премьер-лиги

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 19 апреля, в Екатеринбурге состоялся первый матч финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион и вторая команда минувшего регулярного чемпионата курское «Динамо» гостило на площадке УГМК. Интрига продержалась лишь две четверти, в каждой из которых победили хозяйки паркета, но перевес был символическим – 23:22 и 20:18. После перерыва уральские девушки взяли игру под свой контроль, доведя ее до уверенной победы – 76:61.

В ТОП-5 результативных игроков «Динамо» вошли – Елизавета Комарова, Эва Лисец (по 14 очков), Елизавета Шабанова (десять), Эзин Калу (шесть) и Ольга Фролкина (четыре).

Второй матч серии, которая продлится до трех побед одной из команд, состоится в Екатеринбурге 21 апреля. Начало игры в 19:00.