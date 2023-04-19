Во время весеннего призыва курянам не будут высылать электронные повестки

В отношении призывников, не явившихся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, будут введены ограничения, сообщил военком
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Продолжается весенний призыв. В военном комиссариате Центрального и Сеймского округов прошло очередное заседание призывной комиссии, которая выносит решение о годности граждан к службе.
Перед тем, как получить вывод от призывной комиссии ребята на территории военкомата проходят медицинский осмотр, в том числе они могут сделать там флюорографию.
Напомним, в военкомате установлен специализированный автомобиль с лабораторным оборудованием.
— Призыв идет по плану. 40% юношей, подлежащих вызову на призывную комиссию, ее уже прошли. Сегодня первые десять человек отправлены в Западный военный округ в Воронежскую область, — рассказал комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько.
Он отметил, что во время весеннего призыва электронные повестки выдаваться не будут.
— Пока только формируется единый реестр воинского учета. Также хотел бы сказать, что в отношении призывников, не явившихся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, будут введены ограничения. Меры из-за неявки могут доходить до уголовной ответственности, — сказал Игорь Александрович.