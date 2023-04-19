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НовостиПолитика19 апреля 2023 13:46

Во время весеннего призыва курянам не будут высылать электронные повестки

Об этом сообщили в военкомате
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В отношении призывников, не явившихся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, будут введены ограничения, сообщил военком

В отношении призывников, не явившихся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, будут введены ограничения, сообщил военком

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается весенний призыв. В военном комиссариате Центрального и Сеймского округов прошло очередное заседание призывной комиссии, которая выносит решение о годности граждан к службе.

Перед тем, как получить вывод от призывной комиссии ребята на территории военкомата проходят медицинский осмотр, в том числе они могут сделать там флюорографию.

Напомним, в военкомате установлен специализированный автомобиль с лабораторным оборудованием.

— Призыв идет по плану. 40% юношей, подлежащих вызову на призывную комиссию, ее уже прошли. Сегодня первые десять человек отправлены в Западный военный округ в Воронежскую область, — рассказал комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько.

Он отметил, что во время весеннего призыва электронные повестки выдаваться не будут.

— Пока только формируется единый реестр воинского учета. Также хотел бы сказать, что в отношении призывников, не явившихся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, будут введены ограничения. Меры из-за неявки могут доходить до уголовной ответственности, — сказал Игорь Александрович.