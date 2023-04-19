В Курске временно перекроют движение

Движение будет перекрыто на двух участках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Курска, движение перекроют на участке улицы Ендовищенской от улицы Урицкого до дома № 5 по улице Береговой с 09:00 21 апреля до 22:00 21 мая. Там будет проходить аварийный ремонт канализации.

20 апреля на площади Рокоссовского перед Дворцом молодежи, расположенным по адресу: ул. Белгородская, 14Б, проезд будет перекрыт с 6:00 до 16:00 в связи с проведением торжественного мероприятия.

Комитет дорожного хозяйства приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует водителям предусмотреть объездные пути.