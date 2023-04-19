В Курске студент лишился 20 тысяч рублей, заказывая интим-услуги

Общая сумма переводов составила более 20 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

22-летний молодой человек, отметив день рождения, решил воспользоваться предложением из Интернета о предоставлении интим-услуг. Реклама предоставила возможность выбрать понравившуюся девушку. По указанному телефону молодому человеку подтвердили выезд и оговорили цену. Собеседница просила предоплату, которая стала гарантией договоренностей.

Парень отправил первую сумму, но оказалось, что она не была получена из-за сбоя. Второй перевод также не поступил исполнительнице. Когда девушка стала требовать повторное перечисление денег, пострадавший студент стал сомневаться в правдивости происходящего.

О ситуации он рассказал в отделе полиции. Молодой человек ранее слышал о подобных фактах мошенничества, но не думал, что может не распознать дистанционных мошенников.

Общая сумма переводов составила более 20 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает гражданам, что главная цель мошенников – это хищение денег доверчивых людей, и для этого преступники придумывает различные предлоги.