В Курской области за сбыт наркотиков будут судить иностранца

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали 31-летнего жителя одной из среднеазиатских стран, прибывшего в регион для совершения преступления.

- Мужчина до приезда составил план противоправных действий. Он тщательно выбирал съемную квартиру, чтобы удобно направляться на запланированные территории для изготовления тайников-закладок, - рассказали в полиции региона.

В качестве мест сбыта выбирал преимущественно территорию, прилегающую к лесным массивам.

К моменту задержания оперативники собрали доказательства незаконной деятельности и остановили обвиняемого с поличным.

В рамках следствия у фигуранта изъяты несколько телефонов. Один из них предназначался специально для фиксации сделанных тайников.

Все сделанные им закладки, а также порции синтетических наркотиков, готовых к распространению, общим весом более десяти граммов, изъяли.

На время следствия обвиняемый находился под стражей.

Следователем окончено расследование уголовного дела. С обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Изъятые наркотики в дальнейшем уничтожат. После отбытия установленного законом наказания обвиняемый будет выдворен с российской территории, добавили в Управлении.