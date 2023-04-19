В Курской области отменили все массовые мероприятия на День Победы

Также в регионе отказались от парада на 9 мая
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Власти Курской области приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий.
Курянам предлагают провести акцию «Бессмертный полк» в новом формате, вывесив портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместив их на страницах в социальных сетях.
Кроме того, можно присылать истории ветеранов в раздел «Бессмертный полк» сайта https://bitva.kursk.ru/people, посвященного Курской битве. Ресурс создан специально, чтобы куряне могли больше узнать об этом сражении и подвигах солдат. Дополнительно на нем размещаются новости о подготовке к празднованию 80-летия победы в Курской битве, интересные факты, интерактивные экскурсии и военно-исторические маршруты по местам наиболее значимых боев.
Также с учетом приграничного положения области ранее было принято решение отказаться от проведения парада и запусков салютов.