В Курской области отменили все массовые мероприятия на День Победы

Также в регионе отказались от парада на 9 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

Власти Курской области приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий.

Курянам предлагают провести акцию «Бессмертный полк» в новом формате, вывесив портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместив их на страницах в социальных сетях.

Кроме того, можно присылать истории ветеранов в раздел «Бессмертный полк» сайта https://bitva.kursk.ru/people, посвященного Курской битве. Ресурс создан специально, чтобы куряне могли больше узнать об этом сражении и подвигах солдат. Дополнительно на нем размещаются новости о подготовке к празднованию 80-летия победы в Курской битве, интересные факты, интерактивные экскурсии и военно-исторические маршруты по местам наиболее значимых боев.

Также с учетом приграничного положения области ранее было принято решение отказаться от проведения парада и запусков салютов.