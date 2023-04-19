За счет бюджета этим летом в Курской области отдохнут более 37 тысяч детей

В Курске заявочная кампания начнется 25 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2023 году в регионе будут работать 348 детских оздоровительных организаций, в том числе 19 загородных оздоровительных лагерей, пять санаторных учреждений, 286 лагерей с дневным пребыванием, а также 38 лагерей труда и отдыха. За счет бюджетных средств в них отдохнут более 37 тысяч детей. Запланировано более 60 профильных смен гражданско-патриотической, добровольческой, спортивной, творческой направленности.

Путевки для юных жителей Курской области остались бесплатными, без родительской доплаты. В первоочередном порядке их будут выделять детям участников специальной военной операции, из приграничных районов и находящимся в трудной жизненной ситуации.

Родители или законные представители детей могут подать заявления на получение бесплатных путевок в загородные детские лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей через личный кабинет портала «Госуслуги» или в бумажном виде по месту обучения ребенка. В Курске заявочная кампания начнется 25 апреля.

Путевки в санаторные и профильные лагеря Курской области выдают в администрациях муниципальных районов и городских округов. Список ответственных лиц, контакты и время работы можно найти на сайте летокурск.рф в разделе «Родителям».