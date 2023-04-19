Три курских проекта стали победителями грантового конкурса

Драмтеатр выиграл грант, который направят на создание литературного спектакля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Три проекта из Курской области стали победителями грантового конкурса Российского фонда культуры. Общая поддержка инициатив превышает 4 млн рублей, сообщили в Минкульте региона.

Библиотека Асеева получила поддержку на реализацию проекта «КурскКнигоФест».

Драмтеатр выиграл грант, который направят на создание литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь». В его основе – роман Виктора Кондратенко «Курская дуга».

ОДНТ победил с проектом «Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой». В этом году к нему планируют привлечь около 20 регионов.

- Грантовая поддержка отрасли расширяет возможности учреждений культуры в рамках создания современных и социально значимых проектов, финансирование которых не предусматривается региональным бюджетом. За последние несколько лет благодаря участию некоммерческих организаций Курской области в федеральных и областных конкурсах общая сумма привлеченных средств в регион составила более 80 млн рублей, – отметила министр культуры региона Юлия Полетыкина.