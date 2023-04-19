Курян приглашают на Киноквартирник 19 апреля

Атмосферу вечера дополнят звуки винила и ароматный чай с печеньем Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 апреля курян ждут на Киноквартирнике на Зеленой!

В апреле здесь смотрят фильм «Утренний обход» (1979) режиссера Аиды Манасаровой. А перед показом молодой музыкант Даниил Данилов исполнит для зрителей песни под гитару.

Доктор Нечаев (Андрей Мягков) живет заботами своих пациентов. Каждый его новый день похож на предыдущий: утренний обход, жалобы больных, обычная усталость. Нечаев - человек замечательных душевных качеств, но незаметно растерявший самого себя, не сделавший многое из того, о чем мечтал...

Как всегда, атмосферу вечера дополнят звуки винила и ароматный чай с печеньем

Встреча - 19 апреля в 19:00!

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Запись на мероприятие по тел. 52-98-20 (в будни).