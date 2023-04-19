Ночью под Курском сгорел дом

В 04:31 19 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в кирпичном доме в деревне Клюква Курского района Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные - спасатели 32 ПЧ Курского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

В результате пожара в кирпичном двухэтажном доме огнем повреждена кровля и потолочное перекрытие на всей площади второго этажа, так же огнем повреждены вещи.

Огонь тушили 21 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.