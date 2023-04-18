Под Курском обнаружили артснаряд

18 апреля на телефон в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Молотычи Фатежского района Курской области. На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружен артиллерийский снаряд калибром 88 мм. Боеприпас изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.