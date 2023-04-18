В Курске полиция проверяет инцидент со стрельбой

Конфликт произошел между тремя гражданами, сказали в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию поступило сообщение от жителей проспекта Дериглазова Курска о том, что были слышны хлопки, похожие на выстрелы.

На место оперативно выехали сотрудники полиции и Росгвардии.

- В кратчайшее время выяснилось, что недалеко от многоэтажных домов на пустыре между тремя гражданами возник конфликт. После чего, по предварительной информации, один них произвел выстрел из зарегистрированного охотничьего оружия. В настоящее время ружье изъято.

Личности всех участников конфликта установлены, их действиям будет дана правовая оценка. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в УМВД региона.