Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 апреля 2023 12:30

В Курске полиция проверяет инцидент со стрельбой

ЧП произошло на Дериглазова
Ольга ДАНИЛОВА
Конфликт произошел между тремя гражданами, сказали в полиции

Конфликт произошел между тремя гражданами, сказали в полиции

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию поступило сообщение от жителей проспекта Дериглазова Курска о том, что были слышны хлопки, похожие на выстрелы.

На место оперативно выехали сотрудники полиции и Росгвардии.

- В кратчайшее время выяснилось, что недалеко от многоэтажных домов на пустыре между тремя гражданами возник конфликт. После чего, по предварительной информации, один них произвел выстрел из зарегистрированного охотничьего оружия. В настоящее время ружье изъято.

Личности всех участников конфликта установлены, их действиям будет дана правовая оценка. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в УМВД региона.