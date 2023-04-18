В Курске "Мерседес" сбил пешехода

Всего выявлено 17 апреля 4238 нарушений ПДД РФ, из них 3941 нарушений скоростного режима. Фото: Даниил НАЙХИН

17 апреля примерно в 23:00 в районе дома № 9 по улице Ольшанского Курска пьяный 28-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Е300» сбил 18-летнего пешехода.

Иномарка ехала со стороны улицы Заводская в направлении улицы Энгельса Курска, когда произошло ДТП.

Сбив человека, машина врезалась в препятствие. В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.

Ранее КП сообщала, что два человека пострадали в аварии в тот же день в Щигровском районе.