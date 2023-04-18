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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 12:23

В Курске "Мерседес" сбил пешехода

ДТП произошло на КЗТЗ
Ольга ДАНИЛОВА
Всего выявлено 17 апреля 4238 нарушений ПДД РФ, из них 3941 нарушений скоростного режима.

Всего выявлено 17 апреля 4238 нарушений ПДД РФ, из них 3941 нарушений скоростного режима.

Фото: Даниил НАЙХИН

17 апреля примерно в 23:00 в районе дома № 9 по улице Ольшанского Курска пьяный 28-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Е300» сбил 18-летнего пешехода.

Иномарка ехала со стороны улицы Заводская в направлении улицы Энгельса Курска, когда произошло ДТП.

Сбив человека, машина врезалась в препятствие. В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.

Ранее КП сообщала, что два человека пострадали в аварии в тот же день в Щигровском районе.