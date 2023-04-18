Курская область - в числе лидеров по реализации программы «Пушкинская карта»

В регионе оформлено более 60 тысяч карт Фото: Светлана ВОЛКОВА

С момента запуска федерального проекта в регионе оформлено более 60 тысяч карт: 82% курских школьников и студентов присоединились к проекту по культурному просвещению в музеях, театрах, концертных залах и кинотеатрах, сообщили в Правительстве региона.

За два года в регионе состоялось более четырех тысяч мероприятий, охваченных программой «Пушкинская карта». На сегодня к совместному проекту Министерства культуры РФ и Минцифры России, «Почта Банка» подключено 132 учреждения культуры Курской области. До конца года этот показатель будет увеличен до 148.

Номинал Пушкинской карты составляет пять тысяч рублей. С расписанием доступных мероприятий в рамках программы жители и гости региона могут ознакомиться на портале «Соловьиный край» https://welcomekursk.ru в разделе «Афиша. Пушкинская карта».