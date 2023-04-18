В Курске пройдет впервые выставка строительной индустрии

Мероприятие поможет поддержать местных производителей стройматериалов, считают в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе – с 20 по 23 апреля, впервые в регионе пройдет выставка строительной индустрии. Она станет удобной площадкой для презентации предпринимателей этой отрасли, деловой коммуникации специалистов рынка, обмена информацией и не только. Мероприятие поможет поддержать местных производителей стройматериалов. «КурскСтрой-2023» развернется на территории СКК – ул. Энгельса, 140Б.

В течение четырех дней будут работать экспозиции 36 организаций. Среди них – крупные застройщики региона, производители строительных и отделочных материалов, индивидуальных жилых домов, поставщики декоративных покрытий, ведущие ВУЗы Курской области, финансово-кредитные учреждения и др.

Выставка пройдет в закрытом быстровозводимом павильоне, а рядом будут представлены макеты домов, быстровозводимых зданий, бани, стройматериалы, макеты, пространственные конструкции, строительная техника.