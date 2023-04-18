В Курске начался региональный чемпионат «Абилимпикс»

Возраст участников - от 14 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Соревнования состоятся на базе 21 образовательной организации региона, в них примут участие 242 конкурсанта. Чемпионат пройдет по 35 компетенциям, среди них «Облицовка плиткой», «Переводчик», «Адаптивная физическая культура» и другие.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству, для участников предусмотрена деловая и образовательная программа, в ходе которой будут организованы мастер-классы, семинары, тренинги по личностному росту, профориентационные мероприятия.

В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью, в том числе 118 школьников в возрасте от 14 лет, 109 студентов и 15 специалистов. Они продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство и навыки. В этом году в список компетенций включены новые направления: для студентов – «Зубной техник», «Кондитерское дело», «Фотограф-репортер», для школьников – «Изобразительное искусство», «Дизайн персонажей (Анимация)».

Победители регионального чемпионата примут участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве, сообщили в Правительстве Курской области.