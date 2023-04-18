В Курской области задержали похитителей велосипедов

Задержанные находятся под подпиской о невыезде Фото: Светлана ВОЛКОВА

В МО МВД России «Железногорский» поступили заявления о краже двух велосипедов из общего тамбура многоквартирного дома.

Сотрудники уголовного розыска выехали к месту преступления и начали оперативную работу. Используя записи камер видеонаблюдения, удалось составить ориентировки на розыск и выяснить местонахождение преступников.

Выяснилось, что 36-летний и 33-летний подозреваемые после употребления спиртного направились в подъезды соседнего дома, чтобы найти оставленные жильцами ценные вещи.

На одном из этажей, через окно тамбурной двери, они увидели два велосипеда. Выдернув ручку, они проникли в помещение и похитили двухколесный транспорт.

На следующий день молодые люди за 3000 рублей продали один из велосипедов в ломбард. На вырученные деньги приобрели алкоголь, пригласив друзей. Как только средства на алкоголь закончились, они продали и второй транспорт.

Полицейские изъяли похищенные велосипеды. На время следствия, судом мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

Наказание, за совершение кражи предусматривает до пяти лет лишения свободы.