Куряне завоевали три медали в Подольске

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Подольске на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященных памяти Героя России Олега Малочуева, сборная Курской области завоевала три медали. Лучший результат показала Евгения Ганжова из Суджи, ставшая победительницей в весовой категории 44 кило. Всего за награды на турнире боролись более 650 спортсменов.

1 место - Евгения Ганжова

2 место - Давид Папукишвили

3 место - Юлия Сурина

Поздравляем спортсменов и их тренеров Сергея Булгакова, Анастасию Марченко, Романа и Александра Федосовых!