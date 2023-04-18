Куряне завоевали три медали в Подольске

Курские спортсмены снова отличились
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Подольске на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященных памяти Героя России Олега Малочуева, сборная Курской области завоевала три медали. Лучший результат показала Евгения Ганжова из Суджи, ставшая победительницей в весовой категории 44 кило. Всего за награды на турнире боролись более 650 спортсменов.
1 место - Евгения Ганжова
2 место - Давид Папукишвили
3 место - Юлия Сурина
Поздравляем спортсменов и их тренеров Сергея Булгакова, Анастасию Марченко, Романа и Александра Федосовых!