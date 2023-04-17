После майских праздников в Курске начнут отключать горячую воду

Курянам пора снова приготовить тазики Фото: Даниил НАЙХИН

Курский филиал АО «Квадра» в соответствии с распоряжением главы городской администрации с 18 апреля переведет свои энергообъекты на летний режим работы и планово испытает теплосети на максимальную температуру теплоносителя в зонах ТЭЦ-4 и котельной ООО «ТГК».

- Такие испытания проводятся раз в пять лет и позволяют оценить способность теплосетей нести максимально возможные нагрузки в пиковые моменты отопительного сезона. Для этого в соответствии с действующей схемой теплоснабжения температуру сетевой воды в трубопроводах поднимают до 105°C, – рассказал управляющий директор филиала Евгений Артемов.

В этом году испытания пройдут в зонах ТЭЦ-4 – от улицы Красной Армии - Гайдара до улицы Школьной – Ломакина, и котельной ООО «ТГК», обслуживающей завокзальную часть Железнодорожного округа. На время этих работ — с 8:00 до 20:00 – 18 апреля будет приостановлена подача горячей воды.

Как сообщили в АО «Квадра», централизованные гидравлические испытания трубопроводов во всех городских округах начнутся сразу после майских праздников. Сроки проведения работ согласованы с комитетом ЖКХ Курска и будут опубликованы в ближайшее время.