Двое курян погибли в СВО

Сообщение о очередных потерях пришло в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двое курян погибли в ходе специальной военной операции.

6 апреля в боях за Артемовск погиб Александр Соклаков из Солнцевского района. Курянин родился в 1994 году. В Солнцевском ПУ-34 получил профессию сварщика. В зону специальной военной операции отправился добровольцем и погиб как герой. У Александра остались мать, брат и сестра.

7 апреля погиб Александр Сысолов из Железногорска, 1981 года рождения. В ДНР он отправился добровольцем. Представлен к медали «За отвагу».