Куряне отправили на счета мошенников около двух миллионов рублей

Если вы стали жертвой обмана, обращайтесь в полицию по номеру «102» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Северном отделе полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного в отношении 43-летнего жителя Курска.

На сотовый телефон мужчины позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Мужчине сообщили, что от его имени мошенники оформляют кредит, а для того, чтобы обезопасить сбережения, необходимо как можно скорее перевести все имеющиеся средства на «безопасные счета». Курянин выполнил требования злоумышленников, после чего под предлогом изобличения недобросовестных банковских работников собеседники убедили его оформить на свое имя несколько кредитов и также перевести деньги на указанные ими счета. Когда мужчина полностью исчерпал свой кредитный потенциал, отправив преступникам миллион рублей, связь оборвалась

Жертвой аналогичного мошенничества стал 60-летний житель Курчатова. Разговоры с телефонными собеседникам и убели его отправить преступникам 980 тысяч рублей, оформленных в кредит.

Собеседников у потерпевших было несколько – каждый общался согласно отведенной ему роли: «главный специалист по безопасности», «ведущий финансовый специалист», «юрист».

Потерпевшие пояснили, что о таком виде мошенничества знали, все сотрудники банков, куда они обращались, также предупреждали о возможных атаках злоумышленников. Но они поверили телефонным собеседникам.