Ночью под Курском горел дом

17 апреля в 00.42 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: Октябрьский район, поселок Прямицыно, улица Юбилейная. На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №36 Октябрьского района, 12 ПСЧ Курска, 7 ПСЧ Курчатова, сотрудники полиции, работники скорой помощи, работники электрических сетей, служба газа.

Огонь удалось потушить в 01.06. В результате пожара огнем поврежден жилой дом 12х8 метров. Пожар тушили 19 человек и восемь единиц техники, сообщает МЧС России по Курской области.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).