В ДТП под Курском один человек погиб, один пострадал

С 14 по 16 апреля в Курской области зарегистрировано девять ДТП с пострадавшими Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 16 апреля примерно в два часа ночи.

На 107 километре автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково» 39-летний водитель, управляя автомобилем «ШЕВРОЛЕ НИВА», по предварительным данным, не справился с управлением. Иномарка перевернулась и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, а 38-летний пассажир получил ранения и был доставлен в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - сообщили в ГИБДД региона.

С 14 по 16 апреля в Курской области зарегистрировано девять ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибло, девять получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 43 водителя, еще шесть отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а трое задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 115 пешеход, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 6508 нарушений ПДД РФ, из них 5433 нарушений скоростного режима.