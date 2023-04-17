С 18 апреля в Курской области начнут отключать отопление

В первую очередь начнется отключение теплоснабжения жилого фонда Фото: Даниил НАЙХИН

В Курской области с 18 апреля планируют приступить к поэтапному отключению отопления в жилых домах и социальных учреждениях.

Продолжительность отопительного сезона зависит от погодных условий. Отключение теплоснабжения начинается тогда, когда средняя температура воздуха в течение 5 суток составляет более +8°С. Решение о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления с учетом рекомендаций Гидрометцентра.

- На основании полученного прогноза погоды на вторую декаду апреля снижение среднесуточной температуры ниже нормы не прогнозируется. В связи с этим считаю целесообразным начать мероприятия по завершению отопительного периода с завтрашнего дня, - отметил заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.

В первую очередь начнется отключение теплоснабжения жилого фонда, на следующей неделе – объектов социальной сферы.