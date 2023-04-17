До 1 мая в Курске обработают общественные пространства от клещей

Горожанам временно не рекомендуют посещать места общественного отдыха Фото: Даниил НАЙХИН

Как рассказали в комитете городского хозяйства, 18 апреля с 10:00 специалисты обрабатывают скверы «Молодежный», Мыльникова и Героев 16-й воздушной армии, а также парки Дзержинского и Железнодорожников.

19 апреля акарицидная обработка запланирована в парке Героев Гражданской войны и в сквере «Триумф», а с 19 по 21 апреля — в парке КЗТЗ, в сквере на улице Белгородской и в сквере им. Рокоссовского.

Как отмечают специалисты, несмотря на безопасность для людей и животных используемых средств обработки, горожанам временно не рекомендуется посещать места общественного отдыха. В ведомстве также подчеркнули, что график обработки может измениться в связи с погодными условиями.