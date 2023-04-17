Курянина судят за жестокое избиение женщины

Подсудимому грозит до восьми лет колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Рыльском районном суде рассматривают уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице

50-летнего мужчину обвиняют в том, что в мае 2022 года во время застолья он избил свою подругу.

Курянин бил женщину кулаком и ногой по голове и туловищу, а затем нанес еще несколько ударов - металлическим черенком от лопаты, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека).

За совершение этого преступления ему грозит до восьми лет лишения свободы.