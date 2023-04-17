Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:10

Курянина судят за жестокое избиение женщины

ЧП произошло почти год назад
Ольга ДАНИЛОВА
Подсудимому грозит до восьми лет колонии

Подсудимому грозит до восьми лет колонии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Рыльском районном суде рассматривают уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице

50-летнего мужчину обвиняют в том, что в мае 2022 года во время застолья он избил свою подругу.

Курянин бил женщину кулаком и ногой по голове и туловищу, а затем нанес еще несколько ударов - металлическим черенком от лопаты, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека).

За совершение этого преступления ему грозит до восьми лет лишения свободы.