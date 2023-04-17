В Правительстве Курской области произошли кадровые перестановки

Губернатор сообщил о смене руководителя информационного блока Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет информации и печати Курской области преобразован в Министерство информации и общественных связей.

- Руководителем ведомства с завтрашнего дня назначил Олега Ведутова, ранее он занимал должность старшего советника губернатора, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Денис Михайлов, возглавлявший региональный комитет информации и печати, покинул пост по собственному желанию.

- Открытость и прямой диалог с жителями Курской области всегда были важной частью моей работы и работы моей команды. Уверен, с помощью сотрудников министерства продолжим двигаться в этом направлении, - добавил глава региона.