В Правительстве Курской области произошли кадровые перестановки

Губернатор сообщил о смене руководителя информационного блока
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Комитет информации и печати Курской области преобразован в Министерство информации и общественных связей.
- Руководителем ведомства с завтрашнего дня назначил Олега Ведутова, ранее он занимал должность старшего советника губернатора, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Денис Михайлов, возглавлявший региональный комитет информации и печати, покинул пост по собственному желанию.
- Открытость и прямой диалог с жителями Курской области всегда были важной частью моей работы и работы моей команды. Уверен, с помощью сотрудников министерства продолжим двигаться в этом направлении, - добавил глава региона.