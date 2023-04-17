Жительницу Курска осудили на семь лет за убийство мужа. Как установили в суде, в прошлом феврале 34-летняя женщина и ее муж поссорились, а затем подрались. Супруги были пьяные. На почве внезапно возникших неприязненных отношений курянка схватила нож и ударила им мужа в плечо и грудь. Мужчина скончался на месте.

Во время разбирательств женщина пояснила, что убивать мужа она не хотела. Причиной ссоры стало увлечение курянки играми в соцсетях.

При назначении наказания суд учел наличие у обвиняемой двух детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание помощи потерпевшему после совершения преступления. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ. Ей назначили лишение свободы на семь лет в колонии общего режима. А также взыскали моральный вред в пользу матери и отца погибшего по 700 тысяч рублей каждому.