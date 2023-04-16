Курский «Авангард» потерпел первое поражение в 2023 году

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 15 апреля, на стадионе «Трудовые резервы» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге «Авангард» принимал лидера группы 3А саратовский «Сокол». Гости приехали к нам в отвратном настроении после двух поражений кряду. В случае победы куряне могли сократить отставание от «Сокола» до четырех очков. Но не получилось. Более того, даже одного балла наши парни не набрали.

Впрочем, после шокирующего начала встречи (на 3-й минуте был удален Кирилл Донцов) шансы на позитивный результат для «Авангарда» практически сошли на нет. Единственный гол в матче саратовцы провели на 42-й минуте – сначала Игорь Турсунов не смог реализовать пенальти (наш Егор Скоробогатько выиграл очную дуэль), но в этом же эпизоде форвард гостей удачно сыграл на подборе. Итог – 1:0 в пользу «Сокола».

«Авангард»: Скоробогатько, Игнатенко (Савин, 46), Земсков (Барбашов, 66), Имуллин, Ковалев (Бобрышов, 66), Войнов, Гершун (Тарасов, 73), Пономарев, Агеев (Набатов, 46), Донцов, Мингазов.

После вчерашнего поражения «Авангард» занимает пятое место с 20 очками в группе 3А. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (30). Теперь 22 апреля курский клуб примет на «Трудовых резервах» «Динамо» из Владивостока. Начало игры в 15:00.