Власти прокомментировали информацию об "отравлении" в курском приюте

Власти региона прокомментировали ситуацию Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала о ЧП в Охочевском приюте для социально-неблагополучных подростков в Курской области. Здесь якобы отравились вейпами несколько воспитанников, всех тошнило, болела голова и темнело в глазах, также дети были чрезмерно возбуждены и агрессивны.

Как рассказали в УМВД региона "Комсомолке", информация оказалась сильно преувеличенной. Также "отравление вейпами" в соцучреждении опровергли и власти региона:

- Информация о массовом отравлении воспитанников жидкостью для вейпов в ОКУ «Охочевский социальный приют» не подтверждается.

Действительно, 15-летняя девочка обратилась в медблок с жалобами на плохое самочувствие. Такое состояние у ребенка наблюдалось в течение всего периода проживания воспитанницы в учреждении в связи с подростковым недомоганием, слабостью, скачками артериального давления – с предварительным диагнозом «ВСД по смешанному типу». Девочка наблюдалась в течение всего периода медработниками учреждения.

В ходе проверки правоохранительными органами фактов, подтверждающих информацию о возможном отравлении детей жидкостью для вейпов, не выявлено.