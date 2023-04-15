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НовостиСпорт15 апреля 2023 6:43

Курские спортсменки примут участие в Российско-Китайских играх

Объявлен расширенный список юниорок U16
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курские спортсменки снова отличились

Курские спортсменки снова отличились

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Объявлен расширенный список юниорок U16 на IX Российско-Китайские молодежные игры.

В состав команды вошли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва "Динамо" Дарья Морозова и Дарья Ермакова, а также игроки "Динамо-Юниор" Ульяна Ворожейкина и Дарья Разбегаева. Старшим тренером сборной является Андрей Рузанов - наставник дубля курского "Динамо".

Сначала наши девушки примут участие в тренировочном сборе, а после отправятся в китайский Чунцин, где и пройдут соревнования с 22 по 27 мая. Удачи!