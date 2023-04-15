Курян призывают соблюдать правила пожарной безопасности при посещении храмов

Прихожан ждут Пасхальные богослужения Фото: Светлана ВОЛКОВА

ГУ МЧС России по Курской области убедительно просит всех курян соблюдать правила пожарной безопасности при посещении храмов:

будьте осторожны при зажигания свечей;

подвязывайте платки и убирайте волосы, чтобы огонь от свечи не попал на вас;

не зажигайте вместо свечей другие горючие материалы, жидкости;

старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

при срабатывании пожарной сигнализации быстро покиньте помещение, не создавая паники и давки.

В период пасхальных богослужений будут дежурить 150 человек из числа личного состава Главного управления, Противопожарной службы Курской области и добровольцев.