Курян призывают соблюдать правила пожарной безопасности при посещении храмов

Прихожан ждут Пасхальные богослужения
Фото: Светлана ВОЛКОВА
ГУ МЧС России по Курской области убедительно просит всех курян соблюдать правила пожарной безопасности при посещении храмов:
будьте осторожны при зажигания свечей;
подвязывайте платки и убирайте волосы, чтобы огонь от свечи не попал на вас;
не зажигайте вместо свечей другие горючие материалы, жидкости;
старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;
при срабатывании пожарной сигнализации быстро покиньте помещение, не создавая паники и давки.
В период пасхальных богослужений будут дежурить 150 человек из числа личного состава Главного управления, Противопожарной службы Курской области и добровольцев.