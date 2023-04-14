В Курской области с визитом побывал Денис Мантуров

Визит состоялся 14 апреля
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Вице-премьер РФ Денис Мантуров осмотрел курские предприятия и провел рабочую встречу с губернатором региона Романом Старовойтом.
Вице-премьер посетил индустриальный парк «Союз», где ознакомился с производственными цехами и образцами готовой продукции резидентов парка.
Также он посетил ряд предприятий в Курске.
В ходе поездки глава Минпромторга России также ознакомился с продукцией Научно-исследовательского испытательного центра ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны России.
Мантуров также передал Курской области 21 автомобиль скорой медицинской помощи.