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НовостиПолитика14 апреля 2023 15:47

В Курской области с визитом побывал Денис Мантуров

Он передал региону автомобили "скорой помощи" и осмотрел ряд предприятий
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Визит состоялся 14 апреля

Визит состоялся 14 апреля

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вице-премьер РФ Денис Мантуров осмотрел курские предприятия и провел рабочую встречу с губернатором региона Романом Старовойтом.

Вице-премьер посетил индустриальный парк «Союз», где ознакомился с производственными цехами и образцами готовой продукции резидентов парка.

Также он посетил ряд предприятий в Курске.

В ходе поездки глава Минпромторга России также ознакомился с продукцией Научно-исследовательского испытательного центра ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны России.

Мантуров также передал Курской области 21 автомобиль скорой медицинской помощи.