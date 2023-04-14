В Курске реконструируют мемориальный комплекс «Скорбящая мать»

— Родственники погибших в локальных войнах и специальной военной операции неоднократно обращались с просьбой увековечить память солдат. И было принято решение о реконструкции комплекса, — рассказал председатель Курского областного совета ветеранов Геннадий Ветров. — Деньги на реконструкцию собирали индивидуальные предприниматели, ветераны, матери, вдовы и все желающие. Идею также поддержал Фонд городского развития. Имена должны звучать и быть на устах у молодежи.

Сейчас на мемориале отражены имена 105 воинов-афганцев. Скоро здесь установят еще две стелы. На левой гранитной плите нанесут имена 169 участников локальных войн, на правой будут располагаться имена погибших в СВО. Список составят по годам и алфавиту.

Рабочая группа рассказала о проводимых на данный момент работах: каркас облицовывают гранитными плитами крупного формата. Начинается монтаж левой стелы: полируется торец части гранита, затем все конструкции будут приклеиваться к металлу. Имена воинов-афганцев будут обновлены свежей краской.

Реконструкцию мемориального комплекса «Скорбящая память» планируют завершить к 9 мая.