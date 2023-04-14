В Курске на Пасху пустят дополнительные автобусы

Доптранспорт будет ходить 16 апреля Фото: Даниил НАЙХИН

В воскресенье 16 апреля для подвоза жителей города Курска к Северному и Южному кладбищам будет задействовано три автобуса особо большого класса вместимости, 13 - большого класса вместимости и три - среднего и малого класса вместимости. Об этом сообщили в Минтранспорте Курской области.

Перевозка по маршруту до Северного кладбища и обратно:

№ 18 «поселок Косиновский – площадь Перекальского» с 6.20 до 21.00;

по измененной схеме движения маршрутов:

№ 46 «ГКЦ «Лира» – Северное кладбище» - от ост. «ГКЦ «Лира»» 08.21, 09.15, 10.09, 10.49;

от ост. «Северное кладбище» - 10.36, 11.10, 11.50, 12.10, 13.02, 13.36, 14.10, 14.44, 15.23.

№ 50 «улица Малышева –

Северное кладбище» с временем отправления:

от ост. «улица Малышева» 08.30, 09.10, 9.54, 10.38, 11.44;

от ост. «Северное кладбище» 09.20, 10.00, 10.50, 11.29, 12.44, 13.41, 14.25, 15.09, 15.53.

№ 72 «площадь Перекальского – деревня Татаренкова» с 08.27 до 16.07.

Перевозка пассажиров до Южного кладбища и обратно:

№ 36 «Льговский поворот – Южное кладбище»;

№ 36А «ост. Льговский поворот» – Южное кладбище – с/о «Резинщик», с/о «Ягодка»;

№ 100 «ост. Льговский поворот) – с/о «Дорожник» – д. Журавлинка»

№ 121 «пл. Дзержинского – Амосовка».