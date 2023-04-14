В Курске на Пасху пустят дополнительные автобусы

Доптранспорт будет ходить 16 апреля
Фото: Даниил НАЙХИН
В воскресенье 16 апреля для подвоза жителей города Курска к Северному и Южному кладбищам будет задействовано три автобуса особо большого класса вместимости, 13 - большого класса вместимости и три - среднего и малого класса вместимости. Об этом сообщили в Минтранспорте Курской области.
Перевозка по маршруту до Северного кладбища и обратно:
№ 18 «поселок Косиновский – площадь Перекальского» с 6.20 до 21.00;
по измененной схеме движения маршрутов:
№ 46 «ГКЦ «Лира» – Северное кладбище» - от ост. «ГКЦ «Лира»» 08.21, 09.15, 10.09, 10.49;
от ост. «Северное кладбище» - 10.36, 11.10, 11.50, 12.10, 13.02, 13.36, 14.10, 14.44, 15.23.
№ 50 «улица Малышева –
Северное кладбище» с временем отправления:
от ост. «улица Малышева» 08.30, 09.10, 9.54, 10.38, 11.44;
от ост. «Северное кладбище» 09.20, 10.00, 10.50, 11.29, 12.44, 13.41, 14.25, 15.09, 15.53.
№ 72 «площадь Перекальского – деревня Татаренкова» с 08.27 до 16.07.
Перевозка пассажиров до Южного кладбища и обратно:
№ 36 «Льговский поворот – Южное кладбище»;
№ 36А «ост. Льговский поворот» – Южное кладбище – с/о «Резинщик», с/о «Ягодка»;
№ 100 «ост. Льговский поворот) – с/о «Дорожник» – д. Журавлинка»
№ 121 «пл. Дзержинского – Амосовка».