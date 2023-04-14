Курян приглашают в музей трамвая

Трамвайное движение в Курске было открыто 30 апреля 1898 года Фото: Даниил НАЙХИН

В преддверии празднования 125-летия курского трамвая курян приглашают на экскурсию в музей Курского городского электрического транспорта. В четырех залах размещены стенды, рассказывающие о развитии системы электротранспорта города Курска.

Среди экспонатов предметы утвари, мебель, оригинальные фотографии и плакаты, схемы маршрутов и табло, кассовые аппараты и образцы билетов. Особый интерес представляет действующая модель трамвайных путей с моделями вагонов разных эпох.

Трамвайное движение в Курске было открыто 30 апреля 1898 года. Курск стал третьим городом в Российской империи, где появился этот вид транспорта.

Экскурсии по музею проводятся бесплатно, по предварительной договоренности для групп до 15 человек. Записаться на экскурсию можно по телефону: (4712) 34-37-38. Музей находится по адресу ул. 2-я Агрегатная, 4А в здании трамвайного депо.