В Курской области выпал дождь с пеплом

Восточный ветер, скорее всего, принес большое количество пепла с Камчатки, предположили в Воронеже Фото: Даниил НАЙХИН

13 апреля в Курской области выпал необычный дождь. После него на окнах, машинах образовались бело-грязные разводы. Такая же ситуация в соседних регионах.

В Центре коллективного пользования ученые инжинирингового центра БелГУ провели исследования выпавшей по время дождя субстанции. Анализ показал, что с высокой долей вероятности, это смесь пепла (сгоревшая органика), песка и других примесей. Предварительно можно сказать, что она не опасна. В настоящий момент ученые БелГУ проводят консультации с профильными специалистами по поводу возможных источников данного материала.

Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков предположил, что причиной появления белой пыли (а после дождя белых разводов) мог стать выброс пыли камчатского вулкана Шивелуч.

- Восточный ветер, скорее всего, принес большое количество пепла с Камчатки, – пояснил метеоролог.