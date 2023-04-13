В Курске пройдет фестиваль здорового образа жизни

Мероприятие состоится 20 апреля
Фото: Светлана ВОЛКОВА
20 апреля в 12.00 в молодежном центре «Гелиос» пройдет фестиваль «ЗОЖ».
Мероприятие проводится в два этапа: вначале участников ждут мастер-классы от приглашенных экспертов, затем ребята сыграют в маршрутную игру, состоящую из шести станций.
В фестивале могут принять участие школьники и студенты высших и средних профессиональных образовательных организаций.
Свои заявки можно направить до 17 апреля включительно в сообщения группы Гелиос https://vk.com/gelios46. В заявке указать учебное заведение, название команды и количество участников.