В Курске пройдет фестиваль здорового образа жизни

Мероприятие состоится 20 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 апреля в 12.00 в молодежном центре «Гелиос» пройдет фестиваль «ЗОЖ».

Мероприятие проводится в два этапа: вначале участников ждут мастер-классы от приглашенных экспертов, затем ребята сыграют в маршрутную игру, состоящую из шести станций.

В фестивале могут принять участие школьники и студенты высших и средних профессиональных образовательных организаций.

Свои заявки можно направить до 17 апреля включительно в сообщения группы Гелиос https://vk.com/gelios46. В заявке указать учебное заведение, название команды и количество участников.