В Курской области появился еще один памятник природы

Природоохранная зона расположена в Горшеченском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подписано постановление об установлении охранной зоны памятника природы регионального значения «Точильный лог». Он расположен на территории Горшеченского района, его общая площадь вместе с охранной зоной составляет 303,32 гектаров.

Здесь обитают редкие представители флоры и фауны. В Красную книгу Курской области занесены 18 видов животных, в их числе болотная сова, журавль серый, сорокопут чернолобый и другие. В Красной книге РФ значатся два вида животных - курганник и обыкновенная горлица, а также одно растение - ковыль перистый.

Цель создания охранной зоны – сохранение ковыльной степи, а также снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные комплексы и объекты памятника природы «Точильный лог».