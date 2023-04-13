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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 8:46

Курянин заплатит 60 тысяч рублей за то, что его собака покусала подростка

Девушка шла в колледж, когда случилось ЧП
Ольга ДАНИЛОВА
Суд полностью удовлетворил требования отца пострадавшей

Суд полностью удовлетворил требования отца пострадавшей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Суд взыскал с хозяина собаки, укусившей девочку-подростка, моральный вред в 60 тысяч рублей.

Дмитриевский районный судом рассмотрено гражданское дело по иску отца 16-летней девочки о взыскании компенсации морального вреда, причиненного укусом собаки.

Судом установлено, что в феврале девочка шла из дома на занятия в колледж. К ней подбежала большая собака неизвестной породы, зарычала и укусила за ногу. Пострадавшая была доставлена в больницу. В настоящее время подросток испытывает страх к собакам, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В судебном заседании ответчик - владелец собаки частично признал исковые требования, указав, что действительно его собака укусила подростка, однако сумму вреда в 60 тысяч рублей посчитал завышенной.

Но суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.