В курских лесах обновляют минерализованные полосы

Минерализованная полоса является барьером при лесном пожаре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. Там также отметили, что минерализованная противопожарная полоса является барьером при идущем лесном пожаре. Она помогает сохранить от огня участки городского леса.

В настоящее время специалисты лесопожарного центра приступили к обустройству минерализованных полос. Существующие полосы общей протяженностью 445 километров расчищают от деревьев, которые могут упасть, в том числе от валежника. Помимо этого, трактором проводят обновление минерализованных полос путем пропашки или дискования почвы.

Ранее КП сообщала, что с 10 апреля в регионе введен особый противопожарный режим.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что в связи с этим в городе действует ряд ограничений: — на посещение лесов, — на использование мангалов и иных источников открытого огня; — на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.