В Курской области ввели особый противопожарный режим

Особый режим действует с 10 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 10 апреля в регионе введен особый противопожарный режим.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что в связи с этим в городе действует ряд ограничений: — на посещение лесов, — на использование мангалов и иных источников открытого огня; — на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, за неконтролируемые палы сухой растительности и сжигание мусора лицам грозит административный штраф по статье 20.4 КоАП РФ:

— на граждан — от 10 000 до 20 000 рублей; — на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей; — на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 000 до 80 000 рублей; — на юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что неконтролируемый пал сухой травы и мусора может представлять большую опасность. Нередки случаи, когда огонь перебрасывался на ближайшие строения и жилые дома. Сотрудники управления просят курян внимательнее относиться к правилам пожарной безопасности и в случае возникновения пожара незамедлительно обращаться по номеру вызова экстренных служб 112.