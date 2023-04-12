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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 6:09

С начала года в Курской области более 400 раз горела трава

Мониторинг лесопожарной обстановки ведут с помощью 35 видеокамер и двух тепловизоров
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе действуют штрафы

В регионе действуют штрафы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала 2023 года в Курской области зарегистрировано более 400 пожаров, связанных с загоранием травы.

Лесных и торфяных возгораний не произошло.

Для минимизации рисков возникновения природных пожаров проведен комплекс организационных и практических мероприятий.

На особый учет взято 92 населенных пункта, 16 детских лагерей и 16 садоводческих товариществ, находящихся в зоне распространения лесных пожаров. Зафиксировано порядка 300 термоточек. За незаконное сжигание мусора и растительности сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области составлено более 140 протоколов.

В регионе принимается комплекс мер по борьбе с ландшафтными пожарами. Мониторинг лесопожарной обстановки ведут с помощью 35 видеокамер и двух тепловизоров.

При наступлении четвертого класса пожарной опасности в лесах областного центра, где находятся 12 учреждений с круглосуточным пребыванием людей, спланировано патрулирование спасателей на мотоциклах и квадроциклах.

Общая группировка сил и средств, спланированных к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, составляет более восьми тысяч человек и почти двух тысяч единиц техники, сообщает МЧС региона.