Курские предприятия получат почти 200 миллионов рублей на восстановление после обстрелов

Средства распределят в виде грантов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Правительство РФ выделит около 1 млрд рублей на помощь российским предприятиям, которые пострадали от обстрелов. Курская область получит около 200 млн рублей.

В рамках проведения специальной военной операции в приграничных районах области пострадали от обстрелов два предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – спиртзавод «Курскпродукт» и Теткинский сахарный завод.

Распоряжение правительства об оказании разовой финансовой помощи опубликовано на портале правовой информации. Минэкономразвития России получит из резервного фонда 1 млрд рублей.

Средства распределят между предприятиями в виде грантов на восстановление или поддержание деятельности, поддержки при содействии государственной микрофинансовой организации, уточнили в Правительстве региона.