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НовостиДеловой Курск12 апреля 2023 5:19

Курские предприятия получат почти 200 миллионов рублей на восстановление после обстрелов

В регионе это два завода
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Средства распределят в виде грантов

Средства распределят в виде грантов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Правительство РФ выделит около 1 млрд рублей на помощь российским предприятиям, которые пострадали от обстрелов. Курская область получит около 200 млн рублей.

В рамках проведения специальной военной операции в приграничных районах области пострадали от обстрелов два предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – спиртзавод «Курскпродукт» и Теткинский сахарный завод.

Распоряжение правительства об оказании разовой финансовой помощи опубликовано на портале правовой информации. Минэкономразвития России получит из резервного фонда 1 млрд рублей.

Средства распределят между предприятиями в виде грантов на восстановление или поддержание деятельности, поддержки при содействии государственной микрофинансовой организации, уточнили в Правительстве региона.