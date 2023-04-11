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НовостиСпорт11 апреля 2023 20:18

Курянин Павел Корпачев выиграл первенство России по автокроссу

Турнир прошел в Ростовской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

На гоночной трассе в Гуково финишировал третий этап первенства России по автомобильному кроссу. На пьедестал почета поднялись трое курских спортсменов. В классе «Д2Н» победил Павел Корпачев, а Дмитрий Залозных стал третьим. В классе «Супер 1600» бронзу выиграл Антон Соченко.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, Соченко и Корпачев вместе с сотрудниками ГИБДД организовали для учащихся курчатовской школы №5 необычный урок дорожной грамотности. На личном опыте автогонщики рассказали старшеклассникам о важности соблюдения правил безопасности дорожного движения и скоростного режима, о том, как справляться с заносами на дорогах.