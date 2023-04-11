Курские рапиристы завоевали четыре медали в Смоленске

Анна Безносикова, Камилла Кумани, Софья Берлизова и Елена Станоевич (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Смоленске финишировал всероссийский турнир по рапире памяти заслуженного тренера России Елены Репиной. Курские спортсмены четыре раза поднимались на пьедестал почета.

В личных соревнованиях победил Алексей Прозоров, вторым стал Ярослав Бартенев.

В командном зачете и у мужчин, и у женщин победили курские сборные. У мужчин золото завоевали Прозоров, Бартенев и Кирилл Наумов. У женщин выиграли Анна Безносикова, Камилла Кумани, Софья Берлизова и Елена Станоевич.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские рапиристы одержали две победы на первенстве России по фехтованию.