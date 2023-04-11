С начала года с жалобами на укусы клещей обратились 28 курян

В регионе началась обработка парков и скверов Фото: Даниил НАЙХИН

Роспотребнадзор предупреждает об активности клещей: в медицинские организации региона по поводу укусов клещей уже обратились 28 человек, в том числе девять детей.

Как отмечают специалисты, клещи встречаются на всей территории региона. Наиболее вероятными местами их обитания являются лесные массивы, лесопарковые зоны и дачные участки. В связи с этим специалисты с начала апреля и в мае будут проводить акарицидную обработку в парках и скверах Курска.

В регионе не попадаются клещи, зараженные вирусом энцефалита, однако они переносят не менее серьезные заболевания, в том числе иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Для безопасности необходимо одеться так, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду, желательно обработать ее аэрозольными химическими средствами.

Клещей следует удалить с тела как можно скорее, это снижает вероятность попадания в кровь возбудителя опасного заболевания. Для этого лучше использовать пинцет. При необходимости следует обратиться к медикам.

Исследования на наличие возбудителей проводят в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, 3, телефон для справок: 8 (4712) 70-36-13.