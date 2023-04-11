Курские школьники прошли курс по оказанию медпомощи

Сотрудничество с Красным Крестом будет продолжаться Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для учеников школы № 33 сотрудниками Красного Креста провели занятие по оказанию первой медицинской помощи.

Оно включало в себя три блока. Первый был посвящен тому, как грамотно провести реанимацию при остановке дыхания и первичной остановке сердца, как выполнять искусственное дыхание и какими средствами защиты при этом пользоваться. Ребята узнали, что делать, если человек находится без сознания.

Второй блок занятия — о том, как выполнять прием Геймлиха, если человек подавился. В третьем блоке речь шла о помощи при кровотечениях разного характера, о разновидностях жгутов и повязок и правилах их наложения на место кровотечения.

Как отметили в комитете образования, сотрудничество с Красным Крестом будет продолжаться, а для учащихся открыта возможность получения удостоверения ГСО после прохождения экзаменов по нормативам оказания первой медицинской помощи.