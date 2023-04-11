Парки и скверы города постепенно приводят в порядок Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске продолжают благоустраивать сквер «Спортивный», расположенный на улице Менделеева.

В рамках муниципального контракта, заключенного в марте 2023 года, территорию общей площадью 58,6 тысячи кв. м благоустроят на сумму около 24 млн рублей.

В этом году планируется выполнить ремонт асфальта на проездах, уложить плитку, установить бордюры и 36 опор наружного освещения со светодиодными светильниками, протянуть 890 метров кабельной линии.

Напомним, что благоустройство сквера было начато в 2022 году и финансируется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году на благоустраиваемой территории уже частично вымощены тротуары и прогулочные дорожки, выполнено устройство освещения, установлены скамейки и урны.