Городские парки и скверы обработают от клещей

Средства обработки безопасны для людей и животных, заверили в мэрии Фото: Даниил НАЙХИН

Городские парки и скверы до 1 мая обработают от клещей.

Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Общая площадь обрабатываемых территорий составит 21 гектар.

Так, акарицидная обработка пройдет на территории Железнодорожного округа в сквере Героев 16-й воздушной армии и парке Железнодорожников.

В Центральном округе будет производиться обработка парков им. Ф.Э. Дзержинского и Героев Гражданской войны, а также в скверах на улице Мыльникова, «Молодежном».

На территории Сеймского округа будет произведена обработка в парке КЗТЗ по улице Сумской, скверах на площади Рокоссовского и улице Белгородской.

В комитете городского хозяйства отмечают, что о днях проведения работ будет сообщено заранее. Средства обработки безопасны для людей и животных, однако курян просят не посещать парки во время обработки и в течение трёх часов после её завершения.